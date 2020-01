Datenschützer warnt vor Huawei-Beteiligung bei 5G

In einer Empfehlung an die Mitgliedsstaaten hat die EU-Kommission am Mittwoch die Tür für den Huawei-Konzern offengehalten. Riskante Anbieter sollten demnach aus Kernbereichen der Netze ferngehalten werden. Die für Telekomagenden zuständige Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) begrüßte die Vorschläge.