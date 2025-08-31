Vorteilswelt
Nächste Enttäuschung

Zverev bedient: „Muss mir etwas einfallen lassen“

Tennis
31.08.2025 12:09
Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH)

„Ich muss mir etwas einfallen lassen!“ Der Deutsche Alexander Zverev hat seine nächste Grand-Slam-Enttäuschung erlebt. Nach seinem Auftakt-Out in Wimbledon unterlag der Weltranglistendritte in der dritten Runde der US Open dem Kanadier Felix Auger-Aliassime 6:4, 6:7(7), 4:6 und 4:6.

Zverev fasste sich während der Partie gegen Auger-Aliassime an den hinteren Oberschenkel und hatte vorher im Turnierverlauf über Rückenprobleme geklagt, das nannte er aber nicht als Gründe für die Niederlage. „Ich habe verloren, weil ich schlecht gespielt habe. Das ist halt dann so. Ich habe generell kein gutes Turnier gespielt.“

Felix Auger-Aliassime (re.) kickte Alexander Zverev aus dem Turnier.
Felix Auger-Aliassime (re.) kickte Alexander Zverev aus dem Turnier.(Bild: AP/Pamela Smith)

So sei es in Flushing Meadows auch im Vorjahr gewesen. „Die Matches, die ich gewonnen habe, waren mühsam. Sobald ich einen guten Spieler hatte, habe ich das Match sofort verloren.“ Der 28-Jährige bleibt damit ohne Grand-Slam-Titel.

Miedler zieht in zweite Runde ein
Aus österreichischer Sicht war der Einzug von Lucas Miedler in die zweite Doppel-Runde erfreulich, er gewann mit Francisco Cabral gegen Nicolas Barrientos/Nathaniel Lammons (COL/USA) 7:6(6) und 6:4. Im Frauen-Doppel zog die 45-jährige Venus Williams nach ihrem Einzel-Erstrunden-Out an der Seite der 22-jährigen Kanadierin Leylah Fernandez ins Achtelfinale ein.

