Kinder durch Glaskuppel gestürzt: Schwer verletzt

Die Neunjährigen verletzten sich beim Aufprall schwer, waren aber ansprechbar. Ob sie sich Verletzungen am Kopf oder im Bereich der Organe zugezogen haben, wird sich im Krankenhaus zeigen. „Sie wurden mit den Rettungshubschraubern Christophorus 12 und 17 auf die Kinderklinik nach Graz geflogen“, sagt Lebenbauer. Insgesamt waren 13 Personen vom Roten Kreuz, davon drei Notärzte, im Einsatz.