Kinder durch Glaskuppel gestürzt: Schwer verletzt

Gegen 9.30 Uhr wurden am Sonntag zahlreiche Einsatzkräfte ins oststeirische Weiz alarmiert. Zwei Neunjährige waren beim Spielen durch eine Dachkuppel gestürzt und hatten sich schwer verletzt. Mit zwei Rettungshubschraubern flog man sie auf die Kinderklinik Graz.
Großaufgebot am Sonntagvormittag im sonst sehr ruhigen Weiz: Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und gleich zwei Rettungshubschrauber waren zum Veranstaltungszentrum „Garten der Generationen“ gekommen. Der Grund: Zwei Kinder – ein neunjähriger Bub und ein neunjähriges Mädchen – waren durch eine Glaskuppel gestürzt.
Drittes Kind beobachtete Unfall
Am Dach des Gebäudes, das von hinten ebenerdig begehbar ist, hatten die Kinder scheinbar gespielt, als die beiden einbrachen. Ein drittes Kind beobachtete den Vorfall und eilte sofort zu seinem Vater, erzählt Manuel Lebenbauer, diensthabender Offizier des Roten Kreuzes.
Die Neunjährigen verletzten sich beim Aufprall schwer, waren aber ansprechbar. Ob sie sich Verletzungen am Kopf oder im Bereich der Organe zugezogen haben, wird sich im Krankenhaus zeigen. „Sie wurden mit den Rettungshubschraubern Christophorus 12 und 17 auf die Kinderklinik nach Graz geflogen“, sagt Lebenbauer. Insgesamt waren 13 Personen vom Roten Kreuz, davon drei Notärzte, im Einsatz.
