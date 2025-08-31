Nächste Wende: Bekommt Bayern Jackson doch noch?

Nächste Wende im Tauziehen um Nicolas Jackson: Wie „The Athletic“ berichtet, hat der FC Chelsea von seinem Transfer-Veto Abstand genommen und erwägt nun einen Verkauf des Stürmers. Somit gibt’s für den FC Bayern München, der eine Leihe des Senegalesen angestrebt hatte, doch noch eine Hintertür.
Eigentlich war der Wechsel von Nicolas Jackson, der am späten Samstagnachmittag für den Medizincheck in München gelandet war, zum FC Bayern nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Vereinbart worden war übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Leihgebühr in Höhe von 15 Millionen Euro inklusive einer Kaufoption für die kommende Saison. Die Ablösesumme solle sich dann auf 65 Millionen Euro belaufen.
Doch plötzlich machte Chelsea einen Rückzieher. Der Grund: Stürmer Liam Delap hatte sich kurz zuvor beim 2:0-Sieg gegen Fulham verletzt. Nun gehen den Londonern die Stürmer aus.
Daraufhin schrieben die Bayern rund um Sportdirektor Christoph Freund einen Transfer bereits ab. „Jetzt ist die Situation, dass der Junge hier in München ist und wir ihn aber zurückschicken“, schilderte Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend gegenüber der „Bild“. Doch nun gibt’s wieder Hoffnung!
Gespräche laufen
Chelsea strebt nämlich einen Verkauf von Jackson an. Hintergrund sei, dass der Premier-League-Klub bis zum Transferschluss am Montag womöglich selbst noch einen Stürmer verpflichten werde. Jackson drängt jedenfalls weiterhin auf einen Wechsel zum FC Bayern, es laufen die Gespräche mit den Chelsea-Verantwortlichen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.