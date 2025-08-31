Nächste Wende: Bekommt Bayern Jackson doch noch?

Eigentlich war der Wechsel von Nicolas Jackson, der am späten Samstagnachmittag für den Medizincheck in München gelandet war, zum FC Bayern nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Vereinbart worden war übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Leihgebühr in Höhe von 15 Millionen Euro inklusive einer Kaufoption für die kommende Saison. Die Ablösesumme solle sich dann auf 65 Millionen Euro belaufen.