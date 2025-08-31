Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unter einer Bedingung

Nächste Wende: Bekommt Bayern Jackson doch noch?

Fußball International
31.08.2025 12:36
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Nächste Wende im Tauziehen um Nicolas Jackson: Wie „The Athletic“ berichtet, hat der FC Chelsea von seinem Transfer-Veto Abstand genommen und erwägt nun einen Verkauf des Stürmers. Somit gibt’s für den FC Bayern München, der eine Leihe des Senegalesen angestrebt hatte, doch noch eine Hintertür.

0 Kommentare

Eigentlich war der Wechsel von Nicolas Jackson, der am späten Samstagnachmittag für den Medizincheck in München gelandet war, zum FC Bayern nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Vereinbart worden war übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Leihgebühr in Höhe von 15 Millionen Euro inklusive einer Kaufoption für die kommende Saison. Die Ablösesumme solle sich dann auf 65 Millionen Euro belaufen.

Nicolas Jackson
Nicolas Jackson(Bild: AFP/APA/Oli SCARFF)

Doch plötzlich machte Chelsea einen Rückzieher. Der Grund: Stürmer Liam Delap hatte sich kurz zuvor beim 2:0-Sieg gegen Fulham verletzt. Nun gehen den Londonern die Stürmer aus.

Liam Delap
Liam Delap(Bild: EPA/DAVID CLIFF)

Daraufhin schrieben die Bayern rund um Sportdirektor Christoph Freund einen Transfer bereits ab. „Jetzt ist die Situation, dass der Junge hier in München ist und wir ihn aber zurückschicken“, schilderte Sportvorstand Max Eberl am Samstagabend gegenüber der „Bild“. Doch nun gibt’s wieder Hoffnung!

Lesen Sie auch:
Sacha Boey (li.) entschuldigt sich.
Szene erhitzt Gemüter
„Brutales Foul“: Bayern-Profi entschuldigt sich
31.08.2025
Wechsel geplatzt?
Irre Wende! FC Bayern muss Spieler zurückschicken
31.08.2025
„Das hat mich gestört“
Nach Horror-Szene schimpft Wagner über Bayern-Bank
31.08.2025

Gespräche laufen
Chelsea strebt nämlich einen Verkauf von Jackson an. Hintergrund sei, dass der Premier-League-Klub bis zum Transferschluss am Montag womöglich selbst noch einen Stürmer verpflichten werde. Jackson drängt jedenfalls weiterhin auf einen Wechsel zum FC Bayern, es laufen die Gespräche mit den Chelsea-Verantwortlichen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
150.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
149.256 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
146.702 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4446 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1732 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1417 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Fußball International
Unter einer Bedingung
Nächste Wende: Bekommt Bayern Jackson doch noch?
„Darf nie passieren!“
Nach nur zwei Spieltagen wackelt der Trainerstuhl
Szene erhitzt Gemüter
„Brutales Foul“: Bayern-Profi entschuldigt sich
Zukunft ist geklärt
ÖFB-Kicker Stefan Posch hat neuen Verein gefunden
ÖFB-Kicker verwechselt
„Versöhnungsinterview“ zwischen Friedl und TV-Dame
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf