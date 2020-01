Mega-Tunnel zwischen Mexiko und USA entdeckt

US-Grenzschützer haben in der kalifornischen Stadt San Diego den bisher längsten aus Mexiko kommenden Tunnel entdeckt. Der Tunnel, der für den Drogenschmuggel errichtet worden sei, beginne in einer Industriezone der mexikanischen Grenzstadt Tijuana und verlaufe über eine Länge von rund 1,3 Kilometer in die USA, teilte die US-Grenzschutzbehörde mit.