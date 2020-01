Neuschnee brachte Verkehr zum Erliegen

Bereits ein paar Zentimeter Neuschnee reichten aus, um den Frühverkehr in und rund um Linz zum Erliegen zu bringen. Am stärksten betroffen war das Mühlviertel mit zehn bis fünfzehn Zentimeter „weißer Pracht“. Die Kinder freut’s, die Autofahrer weniger. Die Fahrt ins Büro wurde vielerorts zur Rutschpartie, in den meisten Fällen blieb es aber zum Glück bei einem Blechsalat.