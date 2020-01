Ortschef plant zwei Adeg-Märkte in einer Straße

Seit zehn Jahren gibt es in Spital am Pyhrn einen Adeg-Markt, betrieben von der Familie Edtbauer. Nun will SP-Bürgermeister Aegidius Exenberger einen zweiten Adeg bauen - und das auf der anderen Straßenseite! Er hofft, dass die Bürger dadurch im Ort einkaufen anstatt in den umliegenden Gemeinden.