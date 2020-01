94,5% Zustimmung: Neue Hoffnung für die Kirche

94,5 Prozent der 186 Delegierten haben beim 4. Diözesanforum am Samstag für das neue Strukturmodell gestimmt, bei dem die 487 bisherigen Pfarren in Oberösterreich als Pfarrgemeinden mit großer Selbstständigkeit 40 übergeordneten Pfarren (statt den bisherigen 39 Dekanaten) zugehören - ein Rezept gegen den Priestermangel und für die geänderten Erwartungen der Gläubigen heutzutage. Bischof Manfred Scheuer hebt das Positive hervor, das mit diesen in einen Zukunftsweg eingebetteten Strukturmodell verbunden ist: „Diese Entwicklung ist verbunden mit der Grundtugend der Hoffnung des Vorangehens - im Unterschied zur Resignation, zur bloßen Defensive.“ Die neuen Pfarrgrenzen wurden, mit Ausnahme einiger Regionen, bereits festgelegt.