Notschlafstelle findet keine neue Unterkunft

Seit 13 Jahren betreut die Notschlafstelle VinziBett in der Ottakringer Straße 20 täglich bis zu 50 Menschen, die in Not geraten sind. Doch damit ist bald Schluss. Bis spätestens April 2021 muss die Einrichtung ausziehen. Was anstelle der Herberge kommt? Ein Aufbau, ein Neubau, Luxuswohnungen? Die genauen Pläne sind noch nicht bekannt.