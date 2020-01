Im Streit Schwangere mit dem Umbringen bedroht

Im Streit drohte der 25-Jährige seiner 20-jährigen Freundin, nicht nur sie, sondern auch das gemeinsame Baby umzubringen. Aus Angst verständigte sie daraufhin die Polizei. „Der 25-jähirge gab an im Streit aus Wut gehandelt zu haben“, so ein Polizist. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings ist dies nicht der erste Fall dieser Art: Erst in der vergangenen Woche hatte ein Ungar in Villach auf seine hochschwangere Freundin eingeschlagen. Auch er wurde angezeigt.