Sekundenschlaf: Frau krachte mit Pkw gegen Masten

Gegen 7 Uhr fuhr die 51-jährige mit ihrem Pkw auf der Zillertal Bundesstraße B169 im Gemeindegebiet von Schlitters taleinwärts. Im Bereich der „Zillertaler Trachtenwelt“ verlor die Frau, nach derzeitigem Stand aufgrund von Sekundenschlaf, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Leitpflock und einen Eisenmasten. „Durch den Anprall drehte sich der Pkw um rund 180 Grad und kam nach etwa fünf Meter zum Stillstand“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Lenkerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit der Rettung zur ambulanten Versorgung in das Krankenhaus nach Schwaz verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 8.50 Uhr nur erschwert passierbar. „Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet“, so die Exekutive.