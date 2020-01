Max Schmiedl lässt uns zu Sternenstaub tanzen!

Erst sein Hit „Erde“, mit dem er knapp drei Monate in den Deutschen Charts unter den Top-30 gewesen ist - jetzt der nächste Volltreffer: Max Schmiedl hat mit „Sternenstaub“ wieder die deutschen Hitparaden geknackt. In den Dance-Charts hatte er es zwischenzeitlich sogar in die Top-5 geschafft. „Ich bin wirklich happy, dass meine Musik in Deutschland so erfolgreich ist, ich hab schon die nächsten Songs auf Lager!“