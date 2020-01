Begegnungszone Lehen: Oberleitung weicht Bäumen

Bei der Umgestaltung der „Neuen Mitte Lehen“ läuft alles nach Plan. Schon im Vorjahr wurde der Platz vor der Stadtbibliothek in eine Begegnungszone umgewandelt, jetzt steht die Umgestaltung an. Große Bäume mit breiter Krone sollen die Verkehrsinseln in der Mitte zieren. Dafür muss zuvor die Oberleitung Platz machen.