„Bei Geldforderung am Telefon sofort auflegen“

„Geldforderungen am Telefon sind immer Betrug. Sofort auflegen!“, appelliert Chefinspektor Gerald Sakoparnig vor allem an ältere Menschen. Erst am Dienstag wurde eine 89-jährige Linzerin von Betrügern abgezockt. Sie übergab ihnen 15.000 Euro, damit die Tochter nach einem Unfall nicht ins Gefängnis muss