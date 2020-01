„Person mit Behinderung“: Armee entlässt Transfrau

Ließ sich in Thailand umoperieren

Byun Hui Su, die in ihren Zwanzigern ist (ihr genaues Alter wurde nicht bekannt gegeben, Anm.), hatte sich im November während eines Urlaubs in Thailand operieren lassen, wollte jedoch bei den Streitkräften bleiben. Noch am Dienstag empfahl die Nationale Menschenrechtskommission dem Armeechef, die Sitzung des Prüfungsausschusses wegen möglicher Diskriminierung und der Auswirkungen auf die Rechte der Soldatin zu verschieben.