Laudamotion: Hundeverbot und hohe Check-in-Gebühr

Auch ein weiterer Fall erreichte die „Krone“: Jedes Jahr im Sommer fliegt Leserin Ulrike K. (Name geändert) mit ihrer Tochter und dem kleinen Familienhund nach Mallorca. Weil dieser unter acht Kilogramm wiegt, darf er - normalerweise - in einer Tasche in der Kabine mitreisen. Nicht bei Laudamotion. „Leider musste ich im August dort kurzfristig einen Rückflug buchen, weil unser Flug mit einer anderen Fluglinie gestrichen worden war“, schildert Frau K. Beim Check-in teilte man der Wienerin brüsk mit, Hunde seien in der Kabine nicht erlaubt. Sie musste umbuchen.