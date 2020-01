Hund und Katz statt Sportler im Visier

2012 war Florian Gschwandtner mit seinen Runtastic-Gründerkollegen, sowie mit Michael Hurnaus, Michael Lettner und Michael Tschernuth bei der Gründung von Tractive an Bord, seither als Investor und Berater für das von Pasching aus agierende Unternehmen tätig. Nun nimmt Gschwandtner aber selbst die Zügel in die Hand: Der 36-Jährige ist der neue Chef-Growth-Officer beim Tracking-Spezialisten für Haustiere, will das Wachstum vor allem in Nordamerika vorantreiben. Bei der Technikmesse CES in Las Vegas stellte die von Hurnaus geführte Firma ihre neueste Entwicklung vor, die die Ortung und das Tracking von Hunden und Katzen auf den neuesten Mobilfunkstandards möglich macht.