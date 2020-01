Nach Haftentlassung: 16-Jährige überfiel Taxler

Dass die Mitgliedschaft in einer Jugendbande oft zu einer „Häfenkarriere“ führt, haben Experten im „Krone“-Interview bestätigt. Ein trauriges Beispiel dafür ist die 17-Jährige aus Kirchdorf an der Krems. Nur wenige Wochen nach der Entlassung nach einer mehrmonatigen Haftstrafe war der Teenager wieder rückfällig geworden und hatte, so die Anklage, in Linz einen Taxilenker überfallen.