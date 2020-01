Mutiger Zeuge (53) überwältigt bewaffneten Räuber

Ein 53 Jahre alter Deutscher hat am Samstag in Wien einen Raubüberfall auf einen Juwelier in der Innenstadt vereitelt. Der mutige Mann wurde gemeinsam mit seiner Partnerin Ohrenzeuge des Vorfalls und hörten Schreie der Angestellten, die aus dem Geschäft drangen. Couragiert stürmte der 53-Jährige in die Räumlichkeiten, überwältigte den mit einem Messer bewaffneten Räuber und übergab ihn schließlich der Exekutive.