Worauf müssen wir verzichten, Frau Gewessler?

Verstehen Sie Leute wie zum Beispiel Herrn Schröcksnadel, die sagen, das war schon immer so?

Die Fakten sind ganz klar. Unser Klima verändert sich rasant und deutlich. Aber das Schöne am Klimaschutz ist ja, unabhängig von der Faktenlage, dass am Ende eine bessere Lebensqualität steht. Sauberes Wasser, saubere Luft, bessere Öffi-Verbindungen. Auch am Land. Ich komme aus einem kleinen Ort in der Steiermark. Dort am Samstag ins Kino zu gehen, war während meiner Jugendzeit eine Herausforderung, weil man nie wusste, komme ich mit dem Bus auch wieder nach Hause.