Österreicher schildern Erlebtes aus Australien

„Riesige Rauchwolke hat mich an Atompilz erinnert“

Der Niederösterreicher Hannes Eimer kam gerade vom Besuch seiner Freundin in Australien zurück, berichtet vom Unmut und dem gleichzeitigen Zusammenhalt der Australier: „Bei einem Ausflug in die Nähe von Bega waren wir ganz nahe an der Gefahrenzone - die riesige Rauchwolke hat mich an einen kleinen Atompilz erinnert.“