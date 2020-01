Wo geht’s hier zum 1-2-3-Klimaticket?

Woran ist es gescheitert?

Zuallererst einmal am Geld. Der Einnahmenentfall von ÖBB & Co. müsste ja aus dem Budget ersetzt werden. Das war auch 2009 das Problem, wie rot-schwarze Zeitzeugen schildern: SPÖ und ÖVP schrieben einst in ihr Regierungsprogramm, ein günstiges „Österreich-Ticket“ für alle Öffis einzuführen; allerdings kam ihnen die Finanzkrise dazwischen, die rote Verkehrsministerin Doris Bures musste damals Projekten den Vorrang geben, die rasch Jobs kreieren - sprich: Bauprojekten.