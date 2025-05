Nun will Israel „gute Beziehungen“ zu Syrien

Seit 1982 vermisst: Leiche eines israelischen Soldaten geborgen

Israel barg jüngst bei in einem Spezialeinsatz in Syrien die sterblichen Überreste eines Soldaten, der 1982 im Libanonkrieg gefallen und seitdem vermisst worden war. Das israelische Nachrichtenportal „ynet“ berichtete, Mossad-Mitarbeiter hätten ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um die Leiche von Feldman zu finden. Sie seien fünf Monate lang weit von der israelischen Grenze entfernt in Syrien im Einsatz gewesen. Die Operation habe noch vor dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad begonnen. Saar äußerte sich laut der „Times of Israel“ in Jerusalem nicht zu der Frage, ob Israel bei dem Einsatz Unterstützung der syrischen Regierung erhalten habe.