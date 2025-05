Österreichs EM-Helden nahmen Heumarkt unter Lupe

Nach Platz acht zum Auftakt der 3x3-World-Tour in Japan geht’s für Österreichs Basketball-Herren nächstes Wochenende mit dem Masters in Amsterdam weiter, wo sie schon vor zwei Jahren gewinnen konnten. Der Fokus unserer Europameister liegt aber bereits auf dem 3x3 Vienna presented by win2day am Wiener Heumarkt. Und genau da versammelten sich diese Woche alle österreichischen Teilnehmer.