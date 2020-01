Alkolenker krachte mit 2,58 Promille gegen Brücke

In Kematen/K. verlor ein 64-Jähriger aus Piberbach, vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems, die Kontrolle über seinen Pkw samt Anhänger. Der Mann wurde in dem Wrack eingeklemmt und ins Kepler Uniklinikum geflogen. Weil der Wagen auch einen Trafokasten gerammt hatte, gab’s in der Umgebung Stromausfall.