Baby von Spaziergängern in Gebüsch gefunden

Spaziergänger haben in Deutschland ein in ein Handtuch gewickeltes Neugeborenes gefunden. Sie entdeckten den Säugling in einem Gebüsch in der Nähe eines kleinen Flusses im hessischen Rüsselsheim, nachdem sie Schreie gehört hatten. Die Passanten wählten am Freitagabend umgehend den Notruf.