Rentner (72) bei Forstunfall von Baum getroffen

Bewegungsunfähig

Der Rentner konnte sich nicht mehr bewegen. Durch seine Hilferufe wurden andere Förster, die zufällig in der Nähe waren, auf ihn aufmerksam. Diese leisteten ihm sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der 72-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und am Becken. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.