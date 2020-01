Lungauer Gemeinden rüsten sich für die Zukunft

Nach den schweren Unwettern mit Murenabgängen im November setzt der Lungau heuer mit Verbauungen weitere Schutzmaßnahmen. Ein gemeinsames Großprojekt des Regionalverbands ist das Biosphärenparkzentrum: Der Standort in Mauterndorf ist fix, sobald die Finanzierung gesichert ist, geht es an die Planung. Zudem investieren fast alle Gemeinden in ihr Ortsbild sowie in Straßen- und Kanalsanierungen.