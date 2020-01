Wie schnell werden die neuen Konsolen wirklich?

Für den Endbenutzer bleibt hier noch die nicht ganz unwichtige Frage offen, wie viel SSD-Speicher die neuen Konsolen mitbringen. Angesichts dessen, dass teure Spieleproduktionen heute durchaus 50 Gigabyte und mehr Speicherplatz brauchen können, hoffen viele sicher auf möglichst viel Speicher, was allerdings wieder den Preis der Konsolen in die Höhe treiben würde. Für ein Terabyte via PCIe angebundenen SSD-Speicher zahlen PC-Nutzer aktuell etwa 100, für zwei Terabyte rund 200 Euro.