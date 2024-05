„40 Prozent der Brandleger sind geisteskrank“

Auch einen Tag nachdem eine 19-Jährige gestanden hatte, die Brände in Goldwörth und Feldkirchen/Donau gelegt zu haben, ist das Thema noch immer Ortsgespräch. Es überwiegt die Erleichterung, viele fühlen aber auch mit der Familie der Beschuldigten mit. Ein Psychologe erklärt, was in den Köpfen von Feuerteufeln vorgeht.