Ryzen 4000: AMD legt mit neuen Notebook-Chips vor

Vor allem die potente integrierte Grafik hebt AMDs Notebook-Prozessoren von den mit einer eher leistungsarmen Intel-HD-Grafik ausgestatteten Core-i-Prozessoren von Intel ab. So auch bei der auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas angekündigten neuen Ryzen-4000-Chips, die heuer in über 100 Notebooks aller großen Hersteller zum Einsatz kommen sollen.