PS5 kommt Weihnachten 2020 mit neuem Controller

Das haptische Feedback ersetze die bekannte „Rumble“-Technologie, um das „Gefühl des Eintauchens“ beim Spielen zu vertiefen, so Ryan. „Mit der Haptik spüren Sie eine größere Bandbreite an Feedback, sodass sich das Aufprallen gegen eine Wand in einem Rennwagen ganz anders anfühlt als das Tackeln auf dem Fußballfeld. Man kann sogar ein Gefühl für eine Vielzahl von Texturen bekommen, wenn man durch Grasfelder läuft oder sich durch Schlamm bewegt“, verspricht der CEO von Sony Interactive Entertainment.