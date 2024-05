„Bei Demos geht es oft klar antisemitisch zu“

Was ist noch Kritik – und was ist schon Antisemitismus? Der Grat, auf dem sich viele im Diskurs rund um den Krieg im Nahen Osten bewegen, ist schmal. Das weiß auch Gerald Lamprecht. Der Historiker leitet das Centrum für jüdische Studien an der Uni Graz und den Antisemitismus-Forschungsschwerpunkt der Akademie der Wissenschaften. „Seit dem 7. Oktober“ – der Tag des Hamas-Terrorangriffes auf Israel – „ist der israelbezogene Antisemitismus sehr stark und sichtbar“.