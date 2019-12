Kommt 2020: So sieht Microsofts nächste Xbox aus

Neben schierer Grafikpracht will man auch schnelle Reaktionszeiten bieten und hat verschiedene Low-Latency-Eingabemodi in die Konsole integriert. Xbox-Chef Phil Spencer: „Wenn wir alles durchrechnen, haben wir mehr als achtmal die Grafikleistung der Xbox One und zweimal so viel wie bei der Xbox One X.“ Die Xbox One X bietet sechs Teraflops Rechenleistung, die neue müsste somit zwölf bieten. Als eines der ersten Spiele für die Xbox Series X wurde „Hellblade 2“ von Ninja Theory präsentiert.