Geheimer AMD-Chip schlägt Nvidias High-End-Geforce

Bei Prozessoren hat der Chiphersteller AMD längst zum Rivalen Intel aufgeschlossen und diesen mit seinen Ryzen-Chips in mancher Hinsicht sogar überholt. Bei Grafikchips kann man Mitbewerber Nvidia allerdings in der Oberklasse schon lang nicht mehr das Wasser reichen, stellt nur in der Mittelklasse eine echte Konkurrenz dar. 2020 könnte sich das ändern: AMD hat offenbar einen noch nicht offiziell enthüllten Grafikchip in Arbeit, der deutlich schneller ist als Nvidias Geforce RTX 2080 Ti.