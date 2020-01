Gegenverkehr übersehen - Unfall-Lenkerin verletzt

Die 56-Jährige aus dem Bezirk Freistadt lenkte ihren Pkw am 11. Jänner gegen 17.15 Uhr am Güterweg Oberstiftung in der Gemeinde Bad Leonfelden. An einer Kreuzung wollte die Frau links auf die Leonfeldener Straße, B126, Richtung Bad Leonfelden einbiegen. Dabei dürfte sie einen 68-jährigen Autolenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 56-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Freistadt eingeliefert.