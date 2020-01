Türkis-Grün hat eine Milliarde Euro „gefunden“

Von Steuersenkungen für Unternehmen und Beschäftigte, über ein billiges Öffi-Ticket bis hin zu anderen Öko-Projekten à la Fotovoltaik-Offensive: Was sich die türkis-grüne Regierung in ihrem Programm vorgenommen hat, wird nicht billig - wie das aber alles mit einem geplanten Nulldefizit bei abkühlender Konjunktur in Einklang zu bringen ist, fragen dieser Tage nicht nur Wirtschaftsforscher.