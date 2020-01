Der Pass Thurn wird zur Tourismus-Hochburg

Was einst der rettende Strohhalm einer wirtschaftlich schwachen Stadt war, artet heute in Bettenhochburgen aus. Nur hundert Meter vom umstrittenen „Six Senses“ Chaletdorf im Wasenmoos entfernt soll in Mittersill die nächste Anlage bestehend aus fünf Chalet-Gebäuden mit insgesamt 65 Apartments entstehen. Direkt neben der bereits bestehenden „Kitzbüheler Alpenlodge“ – so knapp, dass sich die beiden Anlagen, die zur selben Unternehmensgruppe gehören, sogar die Garage teilen werden. Die Widmung dafür sei allerdings schon mehrere Jahre alt, betont Mittersills Bürgermeister Wolfgang Viertler: „Es gibt dort unter Zustimmung der Landesregierung eine Widmung für vier Gebäude mit 20 Apartments. Ansonsten sind derzeit keine weiteren Projekte geplant. Wir stehen ohnehin auf der Bremse.“ Die Region rund um den Pass Thurn sei zudem schon immer für touristische Nutzung vorgesehen gewesen. Daran wolle die Gemeinde festhalten.