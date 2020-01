Aktivist zeigt Dominik Nepp wegen Verhetzung an

Am Donnerstag meldete sich FPÖ-Landesparteisekretär Michael Stumpf in der Causa via Aussendung zu Wort: „Die SPÖ schreckt leider nicht davor zurück, auch radikale Vertreter des Islam in politische Positionen zu hieven, um sich die Stimmen der Community zu sichern. Diese ,Hinter uns die Sintflut‘-Politik hat die FPÖ schon oft kritisiert“, so Stumpf. Dass nun „ein SPÖ-Moslem“ den Vizebürgermeister wegen dessen „nicht genehmer Meinung zur Ausbreitung des Islam in Wien“ anzeigt, beweise nur, „welchen Weg SPÖ, Grüne und radikale Islamisten gemeinsam in Wien und Österreich einschlagen wollen: eine Meinungsdiktatur zugunsten weiterer Islamisierung, nicht gefällige Haltungen sollen verboten und unter Strafe gestellt werden“.