Wirbel um Web-Video der FPÖ über E-Card-Missbrauch

Liste-Pilz-Sozialsprecherin Daniela Holzinger wiederum wendet sich in einer parlamentarischen Anfrage an Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), die in dem besagten Video-Spot interviewt wird. Holzinger will von der Ressortchefin unter anderem wissen, ob sie bei Abgabe ihres Statements an FPÖ-TV gewusst habe, in welchem Kontext es verwendet werden soll. „Haben Sie das Skript des Videos gekannt?“, so die Frage der Abgeordneten.