In Litauen spricht Heimo Englisch

Die Rutsche nach Litauen hatte Spielerberater Max Hagmayr gelegt. „Ich weiß erst seit 2. Jänner, dass sie mich haben wollen“, betonte Pfeifenberger. Der selbst am Freitag ins Baltikum aufbricht, noch einen Co-Trainer und Video-Analysten in Personalunion sucht. Seine Vorstellung erfolgt nächste Woche nach dem Trainingsstart Montag. Saisonauftakt ist am 28. Februar.