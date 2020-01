Außenministerium warnt vor Reisen in den Iran

Angesichts der extrem angespannten Situation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat das Außenministerium in Wien seine Reisehinweise für den Iran verschärft. „Aufgrund der momentanen volatilen Situation in der Region wird von nicht unbedingt notwendigen Reisen nach Iran abgeraten“, hieß es am Mittwoch auf der Website des Ministeriums. Es gilt damit für das gesamte Land die Sicherheitsstufe 4 (Hohes Sicherheitsrisiko).