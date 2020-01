Lage eskaliert, aber Trump meint: „Alles ist gut!“

Den Soldaten gehe es gut, twitterte das Ministerium am frühen Morgen. Nach einer Detonation in der Nähe des Stützpunktes hätten sie kurz nach Mitternacht einen Schutzraum aufgesucht, hieß es weiter. Die slowenischen Soldaten sind in dem deutschen „Camp Stefan“ nahe dem Flughafen in Erbil stationiert. Auch Kanada will einen Teil der im Irak stationierten Soldaten temporär nach Kuwait verlegen.