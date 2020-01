Christbaumbrand: Nachbar rettete Mutter und Sohn

Beim Brand eines Kunststoffchristbaums in Feistritz im Rosental in Kärnten sind am Sonntag eine Frau und ihr Sohn verletzt worden. Das Feuer dürfte durch eine Kerze, die neben dem Baum stand, ausgelöst worden sein. Der Sohn alarmierte einen Nachbarn, der als Feuerwehrkommandant sofort die Rettungskette in Gang setzte und mit einem Feuerlöscher den glosenden Christbaum löschte.