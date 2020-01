Tirol freut sich über leichtes Export-Plus

Zuwachs von 215 Millionen

Von Jänner bis Juni gab es in Tirol bei den Exporten ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 2018. „In absoluten Zahlen ist das ein Zuwachs von über 215 Millionen Euro“, sagte LR Patrizia Zoller-Frischauf, die die Zahlen, die von der Statistik Austria gemeldet wurden, präsentierte. Hauptmarkt für Tirols Unternehmen bleibt weiterhin die EU. Mit Waren im Wert von 4,3 Milliarden wurden die Mitgliedsstaaten beliefert. In das restliche Europa gingen Waren im Wert von 1,3 Milliarden. Hauptexportschlager sind pharmazeutische Erzeugnisse, gefolgt von Produkten für Luft- und Raumfahrzeuge.