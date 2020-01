Innovative Produkte: Rezept für die schnelle Küche

Seit 40 Jahren am Markt

Das beliebte KnabberNossi-Würstchen ist seit über 40 Jahren am österreichischen Markt, in immer neuen Varianten. Mittlerweile gibt’s sogar ein Sandwich, das dem Zeitgeist zum Zwischendurch-Snack entspricht. Inzersdorfer, Spezialist von Fertiggerichten, Suppen und Aufstriche, steht nun auch für ein Pure-Beef-Sugo, während bei Weinbergmaier in Wolfern, wo unter anderem auch Grießnockerl produziert werden, der neue „Kaiser Snack von Toni Kaiser“ daheim ist.