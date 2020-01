Schweizer Paragleiterin abgestürzt und verletzt

Eine 49-jährige Urlauberin aus der Schweiz ist am Mittwochnachmittag nach einem Paragleiterflug von der Gerlitzen bei Treffen in Kärnten abgestürzt. Laut Polizei prallte die Frau kurz vor der Landung am Landeplatz Annenheim aus einer Höhe von rund drei Metern ungebremst auf den Boden und verletzte sich dabei. Die Rettung brachte sie ins Landeskrankenhaus Villach.