„Kunst will man noch immer gern in Händen halten“

„Krone“: Ist Online-Handel eine Konkurrenz?

Alex Seidler: Nicht wirklich. Kunst ist noch etwas, das man vorher begutachten, in Händen halten will, bevor man eine Investition tätigt. So gesehen, wird der „analoge“ Kunsthandel nie aussterben. Und was ich auch merke: Kunst als Anlageform nimmt zu.