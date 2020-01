7500 Zurückweisungen am Wochenende in Tirol

Etliche Strafen von bis zu 60 Euro

Besonders viele „Stauflüchtlinge“ gab es am 28. Dezember im Raum Reutte im Bereich der Abfahrten von der Achsensee Straße in Maurach am Achensee, in Langkampfen bzw. Niederbreitenbach und auf der Brucker Straße bei Sankt Gertraudi, hieß es. Die Polizei hatte auch etliche Strafen von bis zu 60 Euro ausgesprochen.