Chanukka-Attentäter wegen Hassverbrechen angeklagt

New Yorks Bürgemeister ortet „Krise“

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio prangerte am Montag einen wachsenden Antisemitismus an und sprach von einer „Krise“. In den USA hat die antisemitische Gewalt in den vergangenen Jahren zugenommen. Erst am 10. Dezember töteten zwei Angreifer in Jersey City bei einer Attacke auf ein jüdisches Geschäft drei Menschen, nachdem sie zuvor einen Polizisten erschossen hatten. Die Angreifer wurden bei einem mehrstündigen Feuergefecht von der Polizei erschossen.